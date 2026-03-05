Vorcaro tinha ‘fila de pagamento’ de autoridades, indica PF

247 - A Polícia Federal identificou mensagens que indicariam a existência de uma “fila de pagamentos” a autoridades supostamente organizada pelo banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Os diálogos foram encontrados em aparelhos apreendidos durante as investigações e envolveriam trocas de mensagens com seu operador financeiro e cunhado, Fabiano Zettel, segundo Daniela Lima, do UOL.

Investigadores tiveram acesso a conversas nas quais Zettel encaminhava a Vorcaro listas de débitos e cobrava orientações sobre quem deveria receber primeiro. O material sugere que o banqueiro indicava quais pagamentos deveriam ter prioridade e quais poderiam aguardar.

De acordo com pessoas próximas à investigação, o conteúdo das mensagens mostra que o critério de prioridade estaria relacionado ao grau de proximidade entre Vorcaro e as autoridades que receberiam os recursos. Em alguns diálogos, o banqueiro teria indicado que determinados destinatários poderiam esperar mais tempo para receber.

Os investigadores também afirmam que aparecem nas conversas nomes de parlamentares, principalmente do Senado, mencionados nas trocas de mensagens entre Vorcaro e Zettel.

Um dos trechos analisados pela Polícia Federal envolve um pedido relacionado a um servidor do Banco Central. Na mensagem, Fabiano Zettel escreveu: “Belline cobrando. Paga?”. Daniel Vorcaro respondeu: “Claro”.

Belline era servidor de carreira do Banco Central e ocupava uma posição de chefia na área responsável pela fiscalização bancária. De acordo com a Polícia Federal, ele estaria incluído na folha de pagamentos atribuída ao dono do banco Master.

As conversas recuperadas pelos investigadores apresentam semelhanças com diálogos já citados em decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão divulgada na véspera, o magistrado determinou uma nova prisão de Vorcaro e de seu cunhado Fabiano Zettel, além de dois servidores públicos.

Segundo a decisão judicial, esses servidores estariam envolvidos em ações de intimidação contra adversários do grupo investigado. Entre os alvos das ameaças estariam jornalistas.

Desde janeiro a Polícia Federal e o Ministério Público Federal avaliam que já existem indícios suficientes para a abertura de uma investigação separada. Essa nova frente apuraria suspeitas de corrupção e possível compra de apoio parlamentar no Congresso Nacional, especialmente no Senado.