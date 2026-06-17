Vorcaro usava luxo, favores e bajulação para “amaciar” políticos

247 - O banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, teria utilizado uma combinação de favores, luxo e tratamento personalizado para estreitar relações com figuras influentes da política nacional. Fontes ouvidas pela CNN Brasil descrevem uma estratégia cuidadosamente planejada para conquistar confiança e ampliar sua influência nos bastidores do poder.

Pessoas que acompanham de perto as investigações afirmam que Vorcaro possuía habilidade especial para criar vínculos com autoridades e políticos. O método, segundo os relatos, não se baseava em abordagens diretas, mas em gestos aparentemente espontâneos, capazes de gerar proximidade e boa vontade ao longo do tempo.

Uma das fontes relatou à emissora um episódio envolvendo o primeiro contato entre o banqueiro e um político de grande projeção nacional. O encontro teria ocorrido durante um evento social, quando os dois conversaram sobre experiências gastronômicas em restaurantes de alto padrão.

Durante a conversa, surgiu o comentário de que era extremamente difícil conseguir uma reserva em determinado restaurante de luxo. Nesse momento, segundo a fonte, Vorcaro teria mencionado, de forma cordial, que contava com um eficiente serviço de concierge e que poderia providenciar uma mesa para o político e seus familiares.

A oferta foi aceita e a reserva realizada. Ainda segundo o relato obtido pela CNN Brasil, ao chegar ao restaurante, o político encontrou uma garrafa de vinho já disponível à mesa. Questionado sobre a bebida, recebeu do garçom a informação de que se tratava de uma cortesia.

A refeição transcorreu normalmente, e o político, acompanhado da família, consumiu o vinho sem saber seu valor. Ao final do jantar, ao solicitar a conta, foi informado pelo maître de que todas as despesas já haviam sido quitadas antecipadamente.

O episódio é apontado como um exemplo do tipo de abordagem adotada por Vorcaro para cultivar relacionamentos estratégicos. Segundo os relatos, a construção dessas conexões ocorria de forma gradual, por meio de gestos que transmitiam exclusividade, atenção personalizada e prestígio.