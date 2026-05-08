Walter Delgatti, o "hacker de Araraquara", deixa prisão após decisão do STF

247 - Walter Delgatti Neto, conhecido nacionalmente como “hacker de Araraquara”, deixou nesta quinta-feira (8) a Penitenciária II de Potim, no interior de São Paulo, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou sua progressão para o regime aberto.

Segundo o G1, Delgatti deixou a unidade prisional por volta das 13h30. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) confirmou, em nota, que a saída ocorreu em razão da progressão de regime concedida pela Justiça.

Decisão do STF autorizou regime aberto

Walter Delgatti cumpria pena em regime semiaberto após ser condenado por invasões aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A decisão que autorizou a progressão para o regime aberto foi publicada pelo STF nesta quinta-feira (7).

Ao conceder o benefício, o ministro Alexandre de Moraes considerou que Delgatti cumpriu os requisitos previstos na Lei de Execução Penal, incluindo o tempo mínimo de pena exigido e o bom comportamento carcerário. Apesar da mudança de regime, o hacker terá de cumprir uma série de medidas cautelares determinadas pela Justiça.

Uso de tornozeleira e restrições

Entre as obrigações impostas pelo STF estão o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, a proibição de utilizar redes sociais e o recolhimento domiciliar noturno durante os dias úteis, além da permanência integral em casa aos fins de semana e feriados. Walter Delgatti também deverá comprovar atividade lícita e comparecer semanalmente perante a Justiça.

Em nota, a defesa afirmou que recebeu a decisão “com serenidade” e declarou que o benefício representa “o reconhecimento técnico do cumprimento rigoroso dos requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal”.

Os advogados destacaram ainda que Delgatti manteve “comportamento carcerário classificado como ótimo pela unidade prisional” e demonstrou “compromisso com sua ressocialização por meio do estudo e da leitura”.

Defesa cita ressocialização e estudos

Segundo a defesa, Walter Delgatti conseguiu remição de pena após aprovação integral no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL). Os representantes do hacker também afirmaram que ele está ciente das condições impostas pelo STF e que “todas as obrigações judiciais serão rigorosamente cumpridas nesta nova etapa da execução penal”.

Walter Delgatti ganhou notoriedade nacional em 2019, quando foi alvo da Operação Spoofing, investigação que apurou a invasão de celulares de autoridades ligadas à Operação Lava Jato.