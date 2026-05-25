5º volume de Xi Jinping: A Governança da China é publicado em novos idiomas

CGTN – O 5º volume de Xi Jinping: A Governança da China foi recentemente publicado em francês, russo, árabe, espanhol, português, alemão, japonês e chinês tradicional pela Editora de Línguas Estrangeiras, estando disponível tanto na China quanto no exterior.

A obra foi compilada pelo Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), também conhecido como Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado, com apoio do Instituto do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) para o Estudo da História e Literatura do Partido e do Grupo Internacional de Publicações da China.

O volume reúne 91 documentos importantes de Xi Jinping, produzidos entre 27 de maio de 2022 e 20 de dezembro de 2024, incluindo discursos, observações, instruções, mensagens, além de 41 fotografias do período. O conteúdo está organizado em 18 capítulos temáticos.

A obra retrata de forma vívida como o Comitê Central do PCCh, com o camarada Xi Jinping em seu núcleo, adotou medidas firmes para promover a construção de um país socialista moderno em todos os aspectos. O livro também reflete a sabedoria e as propostas apresentadas pelo PCCh para impulsionar a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade. Trata-se de uma obra de referência que apresenta de forma abrangente e sistemática os mais recentes avanços do Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era.

Fonte: CMG