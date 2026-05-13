Ampliação: Xi Jinping reúne-se com chefe da UNESCO

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se com Khaled El-Enany, diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em Beijing, nesta terça-feira (12).

Xi destacou que a UNESCO tem dado uma importante contribuição para promover a compreensão e a confiança mútuas entre os povos de todos os países, bem como para impulsionar o intercâmbio e o aprendizado recíproco entre diferentes civilizações, além de desempenhar um papel positivo na reforma e aperfeiçoamento da governança global nas áreas de educação, ciência e cultura.

Xi Jinping ainda destacou que a China sempre praticou com firmeza o verdadeiro multilateralismo, apoiando e defendendo a autoridade da ONU, também apoiando o importante papel que a UNESCO desempenha na governança global.

Khaled El-Enany disse que é uma honra realizar sua primeira visita à China como Diretor-Geral da UNESCO, e que espera unir todos os Estados-membros, promover o diálogo e a cooperação, facilitar a compreensão mútua e o intercâmbio entre civilizações, e construir uma UNESCO a serviço da humanidade. Ele também agradeceu o forte apoio que a China tem prestado à UNESCO ao longo dos anos.

Fonte: CMG