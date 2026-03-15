Artigo de Xi Jinping sobre promoção do desenvolvimento de alta qualidade da economia marinha será publicado

CGTN – Um artigo de Xi Jinping, presidente da China e secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), sobre a promoção do desenvolvimento de alta qualidade da economia marinha será publicado nesta segunda-feira (16) na 6ª edição do ano da Revista Qiushi.

Xi Jinping, que também preside a Comissão Militar Central, destacou no texto que a China possui uma longa história de governança e exploração marítima. Após a fundação da República Popular da China em 1949, o país passou a explorar e utilizar o oceano de forma ordenada.

Com a reforma e abertura, a economia marinha do país entrou em um período de desenvolvimento acelerado. Para impulsionar a modernização nacional, é necessário desenvolver e utilizar o oceano de maneira eficiente, promover o desenvolvimento de alta qualidade desse setor produtivo e abrir um caminho de fortalecimento da nação com características chinesas por meio do mar.

O artigo aponta que, nos trabalhos práticos, deve-se focar em seis frentes principais. A primeira é aumentar o apoio de políticas em áreas como indústria, tecnologia, finanças e tributação, encorajando e orientando a participação ativa do capital da sociedade no desenvolvimento da economia marinha. A segunda abrange a melhoria da capacidade de inovação tecnológica independente no setor marítimo. A terceira se refere a promover a construção padronizada e ordenada da energia eólica offshore, desenvolver a pesca oceânica moderna, expandir ativamente a biomedicina e os bioprodutos marinhos, criar destinos turísticos e culturais com características marítimas, avançar em ações para o desenvolvimento de alta qualidade das indústrias de construção naval e de equipamentos de engenharia naval, fortalecer a construção do "oceano digital" e promover o desenvolvimento de alta qualidade do transporte marítimo. A quarta propõe avançar de forma ordenada na otimização e integração dos grupos de portos costeiros, apoiando os principais portos em suas transformações verdes, digitais e inteligentes. A quinta frente reforça a proteção do meio ambiente ecológico marinho, e a sexta, fortalece a cooperação global em pesquisa científica marinha, prevenção e mitigação de desastres e na economia azul.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG