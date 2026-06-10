Casal presidencial da China comparece a almoço oferecido pelo líder da RPDC e sua esposa

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do país, Xi Jinping, junto à sua esposa, Peng Liyuan, participaram de um almoço restrito oferecido pelo secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC) e presidente do Comitê de Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), Kim Jong Un, também com sua esposa, Ri Sol Ju, na Casa de Hóspedes Estatal de Kumsusan, em Pyongyang.

Durante o encontro, os líderes supremos dos dois partidos e países tiveram uma troca profunda de ideias sobre a consolidação da amizade tradicional entre ambos os lados.

Xi Jinping agradeceu a Kim Jong Un pela cuidadosa e atenciosa preparação para a visita, e expressou que, por meio dela, pôde sentir ainda mais a hospitalidade e a amizade do partido, do governo e do povo da RPDC para com o partido, o governo e o povo chineses.

“Alcançamos importantes consensos sobre o desenvolvimento das relações entre a China e a RPDC na nova era, além de termos trocado opiniões de forma aprofundada sobre a manutenção da paz e da estabilidade regional e mundial. A compreensão mútua entre as duas partes tornou-se ainda mais profunda e abrangente, e a direção do desenvolvimento futuro está mais clara e definida. Estou disposto a trabalhar junto com o secretário-geral Kim Jong Un para liderar conjuntamente as relações bilaterais rumo a um maior desenvolvimento, injetando um novo e forte impulso nas causas socialistas de ambos os países”, frisou o presidente chinês.

Kim Jong Um, por sua vez, afirmou que a visita do secretário-geral Xi Jinping foi um sucesso total, transmitindo ao mundo uma mensagem positiva de que a RPDC e a China fortalecerão ainda mais sua cooperação amistosa. Esta visita possui uma importância extrema para os laços bilaterais e para o desenvolvimento futuro da região. Pyongyang está disposta a implementar seriamente os importantes consensos alcançados durante esta visita, de forma a promover novos resultados práticos desta cooperação.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

Fonte: CMG