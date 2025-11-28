China critica falas de Sanae Takaichi por mensagem equivocada dirigida às forças separatistas de Taiwan

CGTN – O Japão deve refletir seriamente sobre suas responsabilidades históricas, aprender com o passado, respeitar o princípio de uma só China e agir com prudência em questões relacionadas a Taiwan. A afirmação foi feita pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, durante uma coletiva de imprensa regular realizada hoje (28).

Quando questionada por um jornalista sobre o fato de que, embora as declarações equivocadas da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, tenham sido criticadas pela comunidade internacional e por pessoas sensatas no Japão, as autoridades de Taiwan continuam a reiterar apoio a ela. Mao Ning afirmou que as falas da premiê sobre Taiwan interferem nos assuntos internos da China e enviam um sinal extremamente errado às forças separatistas da“independência de Taiwan”. A China exige que o Japão retire essas declarações equivocadas, cesse qualquer interferência nos assuntos internos chineses e demonstre, por meio de ações concretas, o cumprimento de seus compromissos para com a China.

Fonte: CMG