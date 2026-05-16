China e EUA abrem novo capítulo das relações com novo posicionamento

CGTN – A visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China, de 13 a 15 de maio, atraiu bastante atenção em todo o mundo. Durante a visita, o presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se com Trump. Ambos os lados concordaram em construir uma relação construtiva de estabilidade estratégica entre os dois países.

Esse novo posicionamento não apenas oferece uma orientação estratégica para as relações sino-estadunidenses nos próximos três anos ou mais, mas também proporciona ao mundo a estabilidade e a segurança tão necessárias.

Atualmente, o mundo vive um momento decisivo. As relações China-EUA passaram por altos e baixos e alcançaram uma estabilidade geral. Ambos os lados buscam ativamente um caminho certo para lidar um com o outro.

Ao mesmo tempo, cresce internacionalmente a expectativa de que as duas maiores economias do mundo assumam responsabilidades em conjunto e contribuam para a solução dos desafios globais.

As relações sino-estadunidenses não afetam apenas o bem-estar de mais de 1,7 bilhão de pessoas nos dois países, mas também os interesses de mais de 8 bilhões de pessoas em todo o mundo. Desde uma intensa troca de opiniões sobre importantes questões regionais e internacionais, incluindo a situação no Oriente Médio, a crise na Ucrânia e a questão da península coreana, até o acordo de apoio mútuo na organização da reunião informal deste ano dos líderes econômicos da APEC e da Cúpula do G20, o encontro entre os chefes de Estado da China e dos EUA trouxe ao mundo uma perspectiva de estabilidade.

Espera-se que ambos os países coloquem em prática o importante consenso alcançado por seus chefes de Estado e transformem o novo posicionamento das relações bilaterais em políticas concretas e ações práticas, a fim de tornar 2026 um ano de significado histórico e simbólico para as relações sino-estadunidenses.

Fonte: CMG