China trabalhará com a comunidade internacional para promover a paz no Oriente Médio, diz porta-voz
A tarefa mais urgente é interromper imediatamente as operações militares e evitar a escalada e a propagação dos conflitos, acrescentou Mao
CGTN – A China está pronta para trabalhar com a comunidade internacional para fazer esforços ativos para incentivar a paz e prevenir guerras, além de resolver problemas por meio do diálogo e da negociação, a fim de salvaguardar a paz e a estabilidade no Oriente Médio e no mundo, disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China nesta segunda-feira.
Ao responder a uma pergunta sobre os ataques dos EUA e Israel contra o Irã em uma coletiva de imprensa regular, a porta-voz Mao Ning disse que a China está profundamente preocupada com a situação atual e se opõe firmemente ao uso da força nas relações internacionais, o que viola a soberania e a segurança de outros países.
A tarefa mais urgente é interromper imediatamente as operações militares e evitar a escalada e a propagação dos conflitos, acrescentou Mao.
Fonte: CMG