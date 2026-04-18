CMG realiza Festival de Vídeo em Língua Chinesa na ONU

CGTN – No dia 17 de abril, o Dia da Língua Chinesa da ONU 2026 e o 6º Festival de Vídeo em Língua Chinesa do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) foram realizados em Genebra. O vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, fez um discurso via videoconferência. O representante permanente da China junto ao Escritório das Nações Unidas em Genebra e a outras organizações internacionais na Suíça, Jia Guide, compareceu ao evento e fez um discurso. Mais de 350 convidados participaram do evento, incluindo representantes permanentes de mais de 30 países em Genebra, diplomatas seniores, representantes de organizações e instituições internacionais, bem como personalidades de diversas áreas da China e de outros países.

Shen Haixiong afirmou que, atualmente, uma nova onda de revolução tecnológica está avançando, e que o idioma chinês está abraçando as novas tecnologias com uma postura inovadora. O CMG continuará a aprofundar a inovação tecnológica, explorando mais profundamente áreas de ponta, como ultra-alta definição e inteligência artificial, e construindo mais plataformas de intercâmbio cultural pragmáticas e eficientes.

Jia Guide declarou que espera que todos aproveitem o Dia da Língua Chinesa como uma oportunidade para integrar suas próprias experiências históricas, vantagens institucionais e vitalidade inovadora, injetando energia positiva na construção de um sistema de governança global mais justo e razoável.

Fonte: CMG