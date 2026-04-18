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      CMG realiza Festival de Vídeo em Língua Chinesa na ONU

      Shen Haixiong afirmou que, atualmente, uma nova onda de revolução tecnológica está avançando

      CMG realiza Festival de Vídeo em Língua Chinesa na ONU (Foto: CGTN)

      CGTN – No dia 17 de abril, o Dia da Língua Chinesa da ONU 2026 e o 6º Festival de Vídeo em Língua Chinesa do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) foram realizados em Genebra. O vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, fez um discurso via videoconferência. O representante permanente da China junto ao Escritório das Nações Unidas em Genebra e a outras organizações internacionais na Suíça, Jia Guide, compareceu ao evento e fez um discurso. Mais de 350 convidados participaram do evento, incluindo representantes permanentes de mais de 30 países em Genebra, diplomatas seniores, representantes de organizações e instituições internacionais, bem como personalidades de diversas áreas da China e de outros países.

      CMG realiza Festival de Vídeo em Língua Chinesa na ONU

      Shen Haixiong afirmou que, atualmente, uma nova onda de revolução tecnológica está avançando, e que o idioma chinês está abraçando as novas tecnologias com uma postura inovadora. O CMG continuará a aprofundar a inovação tecnológica, explorando mais profundamente áreas de ponta, como ultra-alta definição e inteligência artificial, e construindo mais plataformas de intercâmbio cultural pragmáticas e eficientes.

      CMG realiza Festival de Vídeo em Língua Chinesa na ONU

      Jia Guide declarou que espera que todos aproveitem o Dia da Língua Chinesa como uma oportunidade para integrar suas próprias experiências históricas, vantagens institucionais e vitalidade inovadora, injetando energia positiva na construção de um sistema de governança global mais justo e razoável.

      Fonte: CMG

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