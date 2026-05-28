Comentário: Como a amizade de ferro entre China e Sérvia pode alcançar novos patamares?

CGTN – A primeira visita de Estado do presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, à China, entre os dias 24 e 28 deste mês, tem recebido avaliações positivas da comunidade internacional, que considera que“as conversas entre os dois presidentes alcançaram resultados frutíferos”,“consolidaram ainda mais a amizade de ferro”e“abriram novos caminhos para a cooperação bilateral”. No dia 25, o presidente chinês, Xi Jinping, manteve conversas com o presidente Vučić. Ambos concordaram em aprofundar continuamente a parceria estratégica abrangente entre China e Sérvia e promover de forma constante a construção de uma comunidade China-Sérvia com futuro compartilhado na nova era. Analistas consideram que isso injetou novo impulso no fortalecimento da cooperação sino-sérvia.

A Sérvia é o primeiro país europeu a construir uma comunidade de futuro compartilhado na nova era com a China e também uma das primeiras nações europeias a assinar documentos de cooperação no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota. Este ano marca o 10º aniversário da parceria estratégica abrangente entre os dois países, um importante marco histórico para o desenvolvimento das relações bilaterais.

Durante as conversações, Xi Jinping destacou que ambas as partes devem fortalecer os intercâmbios, consolidar a confiança mútua, aprofundar a cooperação e apoiar-se mutuamente, elevando a parceria estratégica abrangente entre China e Sérvia a novos patamares. O professor da Academia de Estudos Regionais e Globais da Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing, Cui Hongjian, avaliou que as importantes declarações de Xi Jinping demonstram que a amizade sino-sérvia deve, ao mesmo tempo, aprofundar suas bases e continuar se renovando.

No novo contexto, como elevar a amizade de ferro entre China e Sérvia a um novo patamar?

O respeito e a confiança são a base dos intercâmbios entre os dois países. Durante a visita, Xi Jinping concedeu a Vučić a Medalha da Amizade. O gesto não apenas representou um alto reconhecimento pelas contribuições do presidente sérvio à amizade bilateral, como também refletiu as expectativas dos povos chinês e sérvio quanto à construção de uma comunidade de futuro compartilhado na nova era, evidenciando o elevado nível de confiança estratégica entre as duas nações.

O aprofundamento da cooperação prática constitui um retrato fiel da amizade sino-sérvia. A parte chinesa propôs ampliar a cooperação em áreas emergentes, como inteligência artificial, economia digital, energia verde e manufatura avançada, buscando novos pontos de crescimento.

Os intercâmbios culturais e entre os povos são uma fonte inesgotável de dinamismo para as relações entre China e Sérvia. Nos últimos anos, a implementação de voos diretos e da isenção mútua de vistos facilitou significativamente a circulação de pessoas entre os dois países. No futuro, a combinação de“isenção de vistos + livre comércio + voos diretos”deverá fortalecer ainda mais os laços culturais e ampliar os intercâmbios entre os povos chinês e sérvio.

Durante esta visita, as duas partes divulgaram uma declaração conjunta sobre a promoção das quatro grandes iniciativas globais. A Sérvia valoriza e apoia amplamente as iniciativas propostas pela China, considerando que elas contribuem com sabedoria e soluções chinesas para enfrentar os desafios globais de desenvolvimento e segurança internacional, promover o intercâmbio e o entendimento mútuo entre civilizações e aperfeiçoar a governança global. O país europeu também decidiu aderir e participar ativamente das atividades do“Grupo de Amigos da Iniciativa Global de Desenvolvimento”e manifestou interesse em integrar o grupo. Após anos de provas impostas pelo tempo e pelas transformações internacionais, a amizade de ferro entre China e Sérvia, que atravessa montanhas e mares, continua alcançando novos patamares. Isso representa não apenas um enorme benefício para os dois povos, mas também uma necessidade diante de um mundo marcado pela turbulência.

Fonte: CMG