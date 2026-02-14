Comitê Central do PCCh e Conselho de Estado da China realizam reunião de celebração do Ano Novo Chinês

CGTN – O Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e o Conselho de Estado do país realizaram neste sábado (14), uma recepção do Ano Novo Chinês no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

O presidente chinês, secretário-geral do Comitê Central do PCCh e presidente da Comissão Militar Central, Xi Jinping, estendeu na ocasião saudações pelo Festival da Primavera aos chineses de todos os grupos étnicos, aos compatriotas em Hong Kong, Macau e Taiwan, assim como aos chineses no exterior, em nome do Comitê Central do PCCh e do Conselho de Estado.

Xi Jinping lembrou que o ano da Serpente, que está prestes a passar, foi um ano muito extraordinário. Perante situações internas e internacionais complexas, as causas do partido e do país alcançaram novos êxitos, com a realização das principais metas de desenvolvimento socioeconômico, o encerramento bem-sucedido do 14º Plano Quinquenal, o aumento da competitividade nacional e novos avanços na modernização chinesa.

O líder chinês indicou que o ano de 2026 marca o 105º aniversário do PCCh e também o ano inicial do 15º Plano Quinquenal. Por isso, é necessário persistir na orientação do pensamento do socialismo com características chinesas para a nova era e aplicar os princípios e diretrizes do PCCh, a fim de promover o desenvolvimento de alta qualidade e a estabilidade social.

Xi Jinping afirmou que, na cultura chinesa, o cavalo é um símbolo de força, vigor e perseverança, representando um futuro estável, próspero e promissor. Por isso, no Ano do Cavalo, ele espera que o povo de todas as etnias do país se unam ainda mais estreitamente em torno do Comitê Central do PCCh, mantenham firme confiança na vitória, preservem o espírito combativo, avancem com determinação na nova jornada da modernização chinesa e, juntos, construam um futuro melhor.

Fonte: CMG