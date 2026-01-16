Discurso de Xi Jinping na Conferência Central de Trabalho Urbano será publicado

CGTN – Um discurso proferido por Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), na Conferência Central de Trabalho Urbano será publicado na sexta-feira (16).

O discurso de Xi Jinping, que também é presidente da China e da Comissão Militar Central, será publicado na segunda edição do ano da Revista Qiushi, uma publicação oficial do Comitê Central do PCCh.

O texto apresenta cinco princípios para a melhoria do desenvolvimento urbano, que são os seguintes:

- Mudar o conceito de desenvolvimento urbano e reforçar o desenvolvimento voltado às pessoas;

- Mudar o modo de desenvolvimento urbano e promover o desenvolvimento intensivo e eficiente;

- Mudar a força motriz do desenvolvimento urbano e priorizar o desenvolvimento com características próprias;

- Mudar o foco central do desenvolvimento urbano e destinar mais investimentos à governança;

- Mudar a forma de atuação no desenvolvimento urbano e prestar mais importância à coordenação.

O texto também enfatiza que, para construir cidades modernas voltadas para o povo, é preciso reforçar a liderança abrangente do PCCh no desenvolvimento urbano.

Fonte: CMG