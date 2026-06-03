Documentários do CMG são lançados no Laos (atualizado)

CGTN – Os documentários O Guardião do Patrimônio, Criando Pioneirismo em uma Nova Era e Clássicos do Pensamento Chinês, produzidos pelo Grupo de Mídia da China (CMG), foram lançados nos principais veículos de comunicação do Laos nesta terça-feira (2). O secretário-geral do Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos e também presidente do país, Thongloun Sisoulith, enviou uma carta de congratulações parabenizando a transmissão dos programas.

Sisoulith afirmou que os três documentários, contendo pensamentos filosóficos e a sabedoria chinesa, refletem a grande importância atribuída pelo secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, à proteção dos patrimônios culturais, além de sua vista larga e sagaz na governança da nação.

Segundo Sisoulith, os documentários também revelam como a civilização chinesa, raiz e força motriz inesgotável do país, está promovendo a revitalização da nação. O presidente do Laos sublinhou que a experiência chinesa serve como uma ótima lição para o Laos quanto à proteção e desenvolvimento de sua cultura única ao mesmo tempo em que conquista avanços econômicos e sociais, bem como ao impulsionamento do socialismo laosiano.

O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e também presidente do CMG, Shen Haixiong, proferiu um discurso por vídeo destacando que este ano marca o 65º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Laos, sendo também o Ano da Amizade China-Laos, iniciativa lançada conjuntamente pelos líderes dos dois partidos e países.

Shen Haixiong afirmou que, sob a liderança estratégica dos chefes de Estado de ambas as nações, o desenvolvimento das relações bilaterais e a construção da comunidade com futuro compartilhado China-Laos têm se aprofundado e se consolidado continuamente, gerando avanços significativos e trazendo benefícios tangíveis aos dois povos.

Para a ocasião, o CMG selecionou três documentários que retratam de forma vívida as profundas reflexões do presidente Xi Jinping sobre a herança e o desenvolvimento da civilização chinesa. As produções também apresentam grandes práticas da modernização chinesa, permitindo ao público compreender melhor a cultura, a sabedoria e o espírito da China.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

Fonte: CMG