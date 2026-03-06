Economia chinesa prioriza qualidade em vez de quantidade

CGTN – A 14ª Assembleia Popular Nacional (APN), o mais alto órgão legislativo da China, iniciou sua quarta sessão na manhã de ontem (5), no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

Na ocasião, o primeiro-ministro Li Qiang apresentou um relatório de trabalho do governo. Sobre os principais objetivos deste ano, Li Qiang destacou a meta de crescimento econômico de 4,5% a 5% e a busca por resultados práticos mais efetivos.

Como o ano de 2026 marca o início do 15º Plano Quinquenal, o relatório também apresenta as diretrizes para os trabalhos dos próximos cinco anos. Isso representa um alinhamento com a Perspectiva 2035, refletindo previsibilidade e racionalidade.

Segundo o plano, até 2035, o PIB per capita deve duplicar em relação a 2020. Para isso, nos próximos dez anos, a taxa de crescimento anual da economia chinesa precisa se manter acima de 4,17%. A meta de crescimento definida no relatório de trabalho deste ano é ligeiramente superior a esse índice, com o objetivo de oferecer uma base sólida para a realização da Perspectiva 2035.

Essa taxa de crescimento também indica que a abordagem de desenvolvimento da China está mudando de "prioridade em números" para "prioridade na qualidade".

O relatório ressalta que construir um mercado doméstico robusto é a tarefa mais importante deste ano. Um indicador fundamental da melhoria da qualidade do crescimento econômico é a mudança para um modelo impulsionado pelo consumo.

A inovação é apontada como a principal força motriz do desenvolvimento. O documento indica que o país vai acelerar a autossuficiência e o fortalecimento em ciência e tecnologia de alto nível.

Ao mesmo tempo, a China continua ampliando sua abertura. De acordo com o relatório, serão feitos esforços para expandir o acesso ao mercado e abrir mais áreas, especialmente no setor de serviços, como telecomunicações de valor agregado, biotecnologia e hospitais com capitais totalmente estrangeiros.

O país busca ainda aumentar investimentos bidirecionais, garantir volume e melhorar a estrutura do comércio exterior, além de promover a construção conjunta de alta qualidade da Iniciativa Cinturão e Rota.

Em resumo, no ano de início do 15º Plano Quinquenal, a China continuará avançando, gerando novas dinâmicas e oportunidades para o mundo inteiro.

Fonte: CMG