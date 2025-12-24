Inaugurado Centro de Inovação Científica e Tecnológica de Animação AIGC do CMG

CGTN – O Grupo de Mídia da China (CMG, da sigla em inglês) em Beijing e o governo do distrito de Shijingshan do município de Beijing firmaram um acordo de cooperação nesta terça-feira (23). Na ocasião, foi inaugurado o Centro de Inovação Científica e Tecnológica de Animação AIGC (Conteúdo Gerado por Inteligência Artificial) do CMG.

O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, e o chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Municipal do PCCh, Sun Junmin, participaram do evento e testemunharam a assinatura do acordo.

Segundo o acordo, ambas as partes trabalharão para promover a integração industrial “IA + cultura” e criar um centro de integração e inovação científico-cultural, de forma a servir ao desenvolvimento da cidade de Beijing, capital chinesa.

O Centro de Inovação Científica e Tecnológica de Animação AIGC do CMG se concentrará na pesquisa e desenvolvimento, bem como na aplicação industrial, de tecnologias essenciais, como a inteligência artificial generativa, a renderização de ultra-alta definição e a interação em tempo real no setor de produção de conteúdo digital. O objetivo é estabelecer uma plataforma de inovação integrada que abranja pesquisa tecnológica, incubação de negócios e cenários de aplicação prática.

Fonte: CMG