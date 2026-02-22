Japão não está qualificado para solicitar uma vaga permanente no CS, diz representante chinês na ONU

CGTN – A Assembleia Geral da ONU realizou, no dia 20 deste mês, negociações intergovernamentais sobre a distribuição justa das vagas no Conselho de Segurança e o aumento do número de membros, assim como outros assuntos relacionados ao Conselho de Segurança. O representante permanente da China na ONU, embaixador Fu Cong, reiterou na ocasião que o Japão se recusa a refletir sobre seus crimes históricos de agressão, viola flagrantemente a ordem internacional pós-guerra, interfere na soberania de outros países e representa uma nova ameaça à paz e à estabilidade regional. “Tal país não está qualificado para solicitar uma vaga permanente no Conselho de Segurança”, declarou o diplomata chinês.

Fu Cong também enfatizou três propostas a respeito da reforma do Conselho de Segurança. Em primeiro lugar, a instituição não deve se tornar um "clube" para países grandes e ricos, e a reforma não deve beneficiar apenas um número muito pequeno de países. Segundo, a representação e a voz dos países em desenvolvimento devem ser reforçadas, permitindo que mais países de pequeno e médio porte, com políticas externas independentes, entrem no Conselho de Segurança, corrigindo, especialmente, as injustiças históricas sofridas e estabelecendo prioridades para as demandas africanas. Por fim, a reforma não deve se limitar à ordem mundial atual, mas deve ser planejada com uma visão estratégica e uma perspectiva de longo prazo.