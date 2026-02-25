Livro de Xi Jinping sobre visão correta do desempenho é publicado

CGTN – O livro Excertos dos Discursos de Xi Jinping sobre o Estabelecimento e a Prática de uma Visão Correta do Desempenho, editado pelo Instituto do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) para o Estudo da História e Literatura do Partido, foi recentemente publicado na China.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, o Comitê Central do Partido, tendo o camarada Xi Jinping como núcleo, tem atribuído grande importância à questão da mentalidade sobre o desempenho.

Os importantes discursos proferidos pelo presidente chinês sobre o estabelecimento e a prática de uma visão correta do desempenho são visionários, ricos em conteúdo e profundos em pensamento.

São de grande importância para educar e orientar as organizações do PCCh em todos os níveis e seus membros e quadros para que compreendam profundamente a relevância decisiva das “duas afirmações” — uma sobre a posição do camarada Xi Jinping como núcleo do Comitê Central do Partido e de todo o PCCh, e a segunda da posição orientadora do pensamento do líder chinês sobre o socialismo com características chinesas para a nova era) —, e defendam resolutamente as “duas defesas” (defender a posição central do secretário-geral Xi Jinping no Comitê Central do PCCh e no Partido como um todo e a autoridade do Comitê Central e sua liderança centralizada e unificada com Xi Jinping como seu núcleo).

A obra está dividida em sete seções, em um total de 253 excertos de mais de 150 documentos de Xi Jinping, de novembro de 2012 a janeiro de 2026.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG