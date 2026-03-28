Maioria dos entrevistados vê EUA ficam ainda mais isolados por causa da guerra no Irã

CGTN – Segundo uma pesquisa recém-lançada pela Rede Global de Televisão da China (CGTN, na sigla em inglês), um departamento subordinado ao China Mídia Grupo (CMG), 89,6% dos entrevistados afirmam que a interferência dos Estados Unidos no exterior não consegue romper com o “círculo vicioso” de militarismo e belicosidade e que a guerra no Irã faz com que Washington fique ainda mais isolado na comunidade internacional.

Além disso, 92,4% dos entrevistados condenaram as operações militares dos EUA e de Israel contra o Irã. Para eles, essa conduta viola o direito internacional e os princípios básicos das relações internacionais.

Também, 94,2% dos entrevistados estão preocupados com a situação no Oriente Médio, que pode se deteriorar ainda mais, e 82,8% demonstraram preocupação com a possibilidade de os efeitos negativos da guerra se espalharem.

Vários países do mundo têm se empenhado para a mediação do conflito, e 72,3% dos participantes da enquete elogiaram tais esforços, considerando que correspondem aos interesses dos países envolvidos e à vontade comum da comunidade internacional.

A pesquisa foi realizada em inglês, espanhol, francês, russo e árabe, e contou com a participação de 13.731 internautas de todo o mundo dentro de 24 horas.

Fonte: CMG