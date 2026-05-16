Mais alto diplomata chinês diz que reunião entre Xi e Trump foi frutífera

CGTN – Os presidentes da China e dos Estados Unidos mantiveram uma comunicação aprofundada e alcançaram resultados frutíferos em sua reunião em Beijing, afirmou nesta sexta-feira (15) o mais alto diplomata chinês, Wang Yi.

Wang fez essas declarações ao informar a imprensa sobre a reunião entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente dos EUA, Donald Trump, durante a visita de Estado de Trump à China, de 13 a 15 de maio.

A reunião incluiu conversas formais, um banquete de boas-vindas, uma reunião privada e uma visita, disse Wang, acrescentando que os líderes passaram quase nove horas em interações, com um tom de respeito mútuo, compromisso compartilhado com a paz e disposição para cooperar.

O consenso político mais importante da reunião, disse Wang, é que os presidentes da China e dos EUA concordaram em construir uma relação bilateral construtiva de estabilidade estratégica.

Ambos os lados também expressaram a disposição de realizar mais intercâmbios em áreas como diplomacia, assuntos militares, economia e comércio, saúde, agricultura, turismo, intercâmbios interpessoais e culturais, e aplicação da lei, disse Wang, acrescentando que isso injetou um novo ímpeto nas interações entre os dois países no futuro.

Wang afirmou que a "estabilidade estratégica construtiva" deve ser uma estabilidade positiva, tendo a cooperação como pilar, acrescentando que devem ser envidados esforços para fortalecer continuamente a resiliência das relações China-EUA por meio de intercâmbios e cooperação.

A "estabilidade estratégica construtiva" deve ser uma estabilidade sólida com competição moderada, disse Wang, observando que jogos de soma zero, nos quais um lado ganha às custas do outro, devem ser rejeitados.

O mais alto diplomata acrescentou que a "estabilidade estratégica construtiva" deve ser uma estabilidade constante com diferenças administráveis, em vez de relações que flutuam como uma montanha-russa.

A "estabilidade estratégica construtiva" também deve ser uma estabilidade duradoura com promessas de paz, e os dois lados não devem permitir que ocorram conflito, confrontação ou até guerra, disse Wang.

Wang também anunciou que o presidente chinês, Xi Jinping, fará uma visita de Estado aos Estados Unidos no outono deste ano, a convite do presidente norte-americano, Donald Trump.

Fonte: Xinhua