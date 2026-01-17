Navio-hospital da Marinha chinesa completa missão de intercâmbio e parte do Brasil

CGTN – O navio-hospital da Marinha chinesa “Arca da Rota da Seda”, em “Missão Harmoniosa 2025”, completou nessa quinta-feira (15) a visita de intercâmbio médico no Rio de Janeiro e partiu do Brasil.

Uma cerimônia de despedida foi realizada no cais pela manhã, hora local, pela parte brasileira. Os oficiais e soldados da Marinha brasileira, os funcionários da Embaixada e do Consulado da China no Brasil, bem como as comunidades chinesas locais e representantes participaram do evento de despedida.

Após a cerimônia, o navio-hospital chinês e as embarcações da Marinha brasileira fizeram um exercício marítimo conjunto em águas próximas. Simulando um cenário de um tripulante de barco de pesca caindo no mar agitado, os dois lados trabalharam em estreita colaboração no resgate do tripulante e o transferiram para o navio-hospital para atendimento de emergência e outros procedimentos.

A manobra demonstrou as capacidades práticas das duas marinhas em resgate marítimo conjunto. Foram realizados também outros exercícios que testam e aprimoram de forma abrangente as capacidades de operação conjunta marítima das duas marinhas.

Fonte: CMG