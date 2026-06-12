Novas diretrizes abrem novo capítulo das relações China-RPDC

CGTN – A convite do secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC) e presidente do Comitê de Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), Kim Jong Un, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da China, Xi Jinping, realizou uma vista de Estado à RPDC nos dias 8 e 9 de junho.

Durante a visita, os mais altos líderes dos dois partidos e países definiram diretrizes estratégicas de alto nível para as relações China-RPDC na nova era, concordando unanimemente que, com base na perspectiva estratégica do futuro e do destino do socialismo, é necessário compreender as grandes tendências da época e promover o desenvolvimento sólido das relações bilaterais.

O jornal oficial da RPDC, Rodong Sinmun, publicou um editorial afirmando que a visita do camarada Xi Jinping tem um significado profundo a longo prazo, e que a relação de amizade entre a RPDC e a China, que continua a se aprofundar e evoluir, possui forte vitalidade.

No encontro com Kim Jong Un, Xi Jinping apresentou quatro propostas para orientar o desenvolvimento das relações sino-coreanas na nova era:

1. Manter intercâmbios de alto nível como princípio orientador para consolidar a base da confiança política mútua;

2. Elevar o nível de cooperação prática, com foco em beneficiar o povo;

3. Cultivar o espírito de amizade como força motriz para fortalecer os laços de entendimento entre os dois povos;

4. Defender os princípios de equidade e justiça para enriquecer o conteúdo da cooperação estratégica.

A orientação dos líderes é fundamental para que a amizade tradicional China-RPDC resista às provas das mudanças internacionais. Xi Jinping afirmou estar disposto a manter contatos estratégicos constantes com Kim Jong Un. Além disso, os dois países ainda planejam grandes celebrações pelo 65˚ aniversário do Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua China-RPDC.

Como companheiros no caminho socialista, China e RPDC enfrentam o desafio de desenvolver a economia, melhorar o bem-estar do povo e promover o desenvolvimento integral do país. Por isso, o alinhamento das estratégias de desenvolvimento é uma necessidade prática e um objetivo compartilhado pelos povos.

A China é o maior parceiro comercial da RPDC, e no primeiro trimestre deste ano, o comércio bilateral cresceu 14,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Para os povos da China e da RPDC, a amizade tradicional consolidada ao longo da história é um patrimônio comum valioso, que deve ser ainda mais valorizada. A parte chinesa deseja trabalhar com a RPDC para aproveitar os recursos estratégicos de cada lado, fortalecendo cooperação e intercâmbio em educação, arte, turismo, esportes, mídia, juventude, assuntos locais, cidades-irmãs e outros setores.

Como países socialistas vizinhos, China e RPDC buscam promover segurança duradoura na região e paz mundial. Diante de uma situação internacional marcada por incertezas e turbulências, ambas as partes devem reforçar coordenação e colaboração estratégicas, defender firmemente suas soberanias, segurança e interesses de desenvolvimento, e preservar conjuntamente a paz e o desenvolvimento regional.

Fonte: CMG