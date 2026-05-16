Novo posicionamento das relações China-EUA injeta expectativas estáveis em um mundo turbulento

CGTN – O encontro entre os líderes da China e dos EUA em Beijing estabeleceu um novo posicionamento para as relações bilaterais como uma relação construtiva de estabilidade estratégica, o que significa que o relacionamento China-EUA deve fortalecer a cooperação e aumentar os fatores positivos em todos as áreas. Ao mesmo tempo, também ficou claro que a competição não deve deslizar para o conflito, e as divergências devem ser incorporadas em um canal de comunicação institucionalizada. Esse posicionamento é realista e oportuno, servindo como uma garantia importante para uma relação bilateral saudável, cooperativa e sustentável.

A cooperação deve ser o ponto principal que sustenta a estabilização da relação entre a China e os EUA. O benefício mútuo e a cooperação ganha-ganha são a essência da relação bilateral. Definir a relação pela cooperação em vez da competição beneficiará ambos os lados e a comunidade internacional em geral. Construir uma parceria ao invés de uma relação adversarial é o caminho correto para China e Estados Unidos coexistirem de maneira saudável.

A competição existe entre a China e os Estados Unidos, mas deve ser mantida dentro de limites para que o relacionamento seja estável. Trata-se de uma atitude responsável com o mundo. Ambos os lados devem abraçar o conceito de competição saudável, garantindo que a competição impulsione o progresso mútuo em vez de uma descida ao abismo.

Existem diferenças entre os dois países em questões importantes de interesse de cada lado. Em vez de deixar que as diferenças se aprofundem, é imperativo que haja gestão e resolução oportunas e adequadas dessas diferenças para estabilizar a relação bilateral.

Um relacionamento pacífico é o único caminho para uma estabilidade duradoura, e isso é especialmente verdadeiro para as relações China-EUA. As forças separatistas que defendem a "independência de Taiwan" procuram explorar as tensões entre a China e os EUA para alcançar suas ambições. Somente ao interromper a venda de armas para Taiwan e se opor claramente à "independência de Taiwan", os Estados Unidos podem enviar um sinal claro a essas forças separatistas, garantindo a estabilidade e a durabilidade de um relacionamento pacífico entre China e EUA.