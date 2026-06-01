Obras selecionadas de Xi Jinping sobre Estado de Direito são publicadas em inglês

CGTN – O primeiro volume de Obras Selecionadas de Xi Jinping sobre o Estado de Direito foi publicado recentemente em inglês pela Editora Central de Compilação e Tradução da China.

Compilado e traduzido pelo Instituto de História e Literatura do Partido do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), o livro reúne os textos mais importantes e fundamentais do presidente chinês sobre o tema, redigidos entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2025.

Espera-se que a edição em inglês proporcione aos leitores internacionais uma compreensão mais profunda das visões de Xi Jinping sobre o Estado de Direito e sobre as mudanças e conquistas históricas alcançadas na construção de uma nação socialista com características chinesas na nova era.

Fonte: CMG