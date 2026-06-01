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      Obras selecionadas de Xi Jinping sobre Estado de Direito são publicadas em inglês

      Compilado e traduzido pelo Instituto de História e Literatura do Partido do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh)

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      CGTN – O primeiro volume de Obras Selecionadas de Xi Jinping sobre o Estado de Direito foi publicado recentemente em inglês pela Editora Central de Compilação e Tradução da China.

      Compilado e traduzido pelo Instituto de História e Literatura do Partido do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), o livro reúne os textos mais importantes e fundamentais do presidente chinês sobre o tema, redigidos entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2025.

      Espera-se que a edição em inglês proporcione aos leitores internacionais uma compreensão mais profunda das visões de Xi Jinping sobre o Estado de Direito e sobre as mudanças e conquistas históricas alcançadas na construção de uma nação socialista com características chinesas na nova era.

      Fonte: CMG

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