Os passos de Xi Jinping em Dezhou

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do país, Xi Jinping, realizou nesta quarta-feira (24) uma visita de inspeção à cidade de Dezhou, na província de Shandong.

Na manhã do dia 24, o líder chinês visitou a aldeia de Dongyujia para se inteirar sobre a colheita do trigo, o plantio do milho, o fornecimento de insumos agrícolas, entre outras atividades. Ele foi até os canais de irrigação nas terras agrícolas para observar as instalações do sistema de integração de água e fertilizantes e conversou cordialmente com grandes produtores de grãos, operadores de máquinas e técnicos agrícolas.

Em seguida, Xi Jinping visitou a vizinha aldeia de Xiyujia, onde se informou em detalhes sobre o fortalecimento das organizações locais do Partido e sobre a prestação de serviços públicos. Ele também perguntou sobre as práticas locais de promoção da revitalização rural por áreas e visitou uma exposição de produtos agrícolas e derivados.

Na casa do morador Yu Xinhui, Xi Jinping sentou-se com a família para uma conversa, perguntando sobre emprego e renda, saúde dos idosos e educação das crianças.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Iara Vidal

Fonte: CMG