CGTN – A mãe do presidente Xi Jinping, Qi Xin, foi uma revolucionária cuja têmpera foi forjada nos desafios da guerra. Ela sempre priorizou tanto o ensinamento verbal quanto o exemplo pessoal, educando seus filhos sob o alicerce de sólidos valores familiares.

Criado em um ambiente familiar revolucionário, Xi Jinping herdou o profundo apreço pelos laços afetivos e pela disciplina pessoal, mantendo-se fiel às suas aspirações originais ao longo de sua trajetória pública.

Desde sua atuação como secretário do Partido Comunista da China (PCCh) em uma pequena aldeia no norte da província de Shaanxi até tornar-se o líder máximo do Partido e do Estado, Xi preservou a conexão entre o país e a família em seu coração. Dedicado integralmente à nação, ele define a si mesmo como um servidor do povo.

“Para saber se as políticas elaboradas pelo Comitê Central do Partido são eficazes, basta observar se os cidadãos choram ou sorriem ”, afirma o líder. Para ele, o Partido Comunista existe com o propósito de servir à população e solucionar seus problemas. Essa busca por resultados concretos está profundamente enraizada na ideologia e na prática de governança de Xi Jinping.

Com um coração sincero e compromisso inabalável pelo Partido, pelo país e pelo povo, Xi trabalha incansavelmente pelo bem-estar e felicidade das famílias chinesas, conduzindo mais de 1,4 bilhão de cidadãos rumo a um futuro ainda mais promissor.

Fonte: CMG