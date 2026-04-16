Palavra-chave por trás das quatro visitas do premiê espanhol à China

CGTN – O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, realizou uma visita oficial à China entre os dias 11 a 14 deste mês. Esta foi sua quarta visita ao país em quatro anos.

Na terça-feira (14), o presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu com Sánchez em Beijing. Ambas as partes destacaram o termo “determinação estratégica”. Essa palavra-chave evidencia uma característica distinta das relações sino-espanholas e ajuda a explicar por que Sánchez manteve uma frequência elevada de visitas à China, mesmo em um cenário internacional marcado por instabilidade e turbulência.

O ano de 2025 marca o 20º aniversário do estabelecimento da parceria estratégica abrangente entre a China e a Espanha. Ao longo das últimas duas décadas, diante das constantes transformações no cenário internacional, como os dois países conseguiram manter essa determinação estratégica para o desenvolvimento estável das relações bilaterais?

Uma experiência importante é a tomada de decisões com base em interesses comuns. No atual contexto internacional, quais são esses interesses comuns para as duas nações? “Aprofundar a cooperação é de interesse dos povos de ambos os países e está em sintonia com a tendência geral do desenvolvimento da época.” Essa importante afirmação do presidente Xi Jinping oferece a resposta.

Outro elemento central das relações China-Espanha é a cooperação econômica e comercial. Há vários anos, a China tem sido o maior parceiro comercial da Espanha fora da União Europeia. Para a futura cooperação bilateral, os dois líderes apontaram a nova direção.

Como afirmou o presidente Xi, as duas partes devem aproveitar oportunidades para buscar o desenvolvimento inovador, reforçar a cooperação, especialmente em comércio, novas energias e economia inteligente, estimular o intercâmbio em áreas como cultura, educação, ciência. E tecnologia e esporte, com o objetivo de promover ainda mais o avanço da parceria estratégica abrangente e trazer benefícios concretos para os povos de ambos os países.

Diante da atual situação internacional, Xi Jinping destacou que a ordem mundial é marcada por incertezas crescentes e enfrenta a tensão entre justiça e poder. Segundo o líder chinês, tanto a China quanto a Espanha, dois países que defendem princípios e valores éticos, devem se opor a um retrocesso do mundo à lei da selva, defender em conjunto o verdadeiro multilateralismo, bem como preservar o sistema internacional tendo a Organização das Nações Unidas como núcleo e a ordem internacional baseada no direito internacional.

Fonte: CMG