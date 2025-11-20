Partido Comunista da China realiza simpósio para homenagear camarada Hu Yaobang

CGTN – Hoje (20) marca o 110º aniversário do camarada Hu Yaobang. O Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou no mesmo dia um simpósio para homenagear o ex-líder do partido e do país.

O secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, participou do evento e fez um importante discurso, durante o qual pediu um estudo sério sobre o elevado espírito e a conduta exemplar do camarada Hu Yaobang. Segundo Xi, é preciso não esquecer a aspiração original, manter firmemente a missão em mente, fortalecer a confiança e aumentar a iniciativa históricas, além de avançar de maneira sólida em todas as tarefas com uma postura incansável de luta.

Xi Jinping relembrou a vida brilhante e as contribuições extraordinárias de Hu Yaobang, e o qualificou como um lutador comunista leal e experiente e um grande revolucionário e político proletário.

“Ele foi um líder excepcional que ocupou cargos importantes no partido por um longo período, estabelecendo méritos imortais na independência e libertação nacional, na revolução e construção socialista, na reforma e abertura e na construção da modernização socialista”, acrescentou Xi Jinping.

O membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh, Cai Qi, presidiu o simpósio e outro membro do Comitê Permanente do Birô Políticos do Comitê Central do PCCh, Li Xi, também esteve presente no encontro.

Fonte: CMG