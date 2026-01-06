Peng Liyuan e a primeira-dama sul-coreana, Kim Hye-kyung, conversam durante o chá

CGTN – Peng Liyuan, esposa do presidente chinês, Xi Jinping, teve um encontro para tomar chá com Kim Hye-kyung, esposa do presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, na tarde desta segunda-feira (5) em Beijing.

Peng Liyuan deu as boas-vindas a Kim Hye-kyung por acompanhar o presidente Lee Jae-myung em sua primeira visita de Estado à China neste início de ano. Ela afirmou que a base das relações entre as nações reside na afinidade entre seus povos. Sendo a China e a Coreia do Sul vizinhos próximos, Peng Liyuan expressou o desejo de que os cidadãos de ambos os países mantenham intercâmbios frequentes para aprofundar o entendimento mútuo.

Peng Liyuan teceu elogios ao empenho de Kim Hye-kyung em causas sociais e ao seu trabalho em prol da proteção dos direitos das mulheres e crianças, manifestando a expectativa de que ambos os lados compartilhem experiências valiosas nessas áreas.

Por sua vez, Kim Hye-kyung fez um agradecimento sincero pela recepção calorosa e pela organização cuidadosa de Peng Liyuan, e também manifestou profunda admiração pelas contribuições de longa data de Peng Liyuan ao desenvolvimento das causas das mulheres e crianças, afirmando estar disposta a promover o fortalecimento do intercâmbio entre os povos sul-coreano e chinês de maneira ativa, desta forma, contribuindo para a amizade entre as duas nações.

