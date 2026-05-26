Peng Liyuan e primeira-dama da Sérvia visitam Academia de Dança de Beijing

CGTN – Na tarde de 25 de maio, Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, e Tamara Vučić, esposa do presidente sérvio Aleksandar Vučić, que acompanha o marido em visita de Estado à China, estiveram na Academia de Dança de Beijing.

As duas primeiras-damas visitaram o Museu de Dança da academia, onde conheceram a trajetória de desenvolvimento da dança chinesa. Na área de ensino, Peng Liyuan e Tamara assistiram com interesse a aulas de dança chinesa, balé e outros estilos. Em seguida, acompanharam apresentações de bailarinos em formação e conversaram cordialmente com professores e alunos, em um ambiente descontraído e amistoso.

Peng Liyuan afirmou que a dança ultrapassa fronteiras e funciona como uma ponte para o intercâmbio cultural e o aprendizado mútuo entre os povos. Ela disse esperar que artistas da China e da Sérvia ampliem os intercâmbios e a cooperação, criando mais obras de destaque.

Tamara agradeceu a recepção atenciosa de Peng Liyuan e afirmou que continuará incentivando os intercâmbios culturais e artísticos entre os dois países, para fortalecer ainda mais a amizade entre Sérvia e China.

Fonte: CMG