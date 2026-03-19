Peng Liyuan envia mensagem à OMS sobre combate à tuberculose

CGTN – A esposa do presidente da China, Xi Jinping, e embaixadora da boa vontade da Organização Mundial da Saúde (OMS) para tuberculose e HIV/AIDS, Peng Liyuan, apresentou no dia 18 um discurso por escrito à videoconferência da OMS sobre o Dia Mundial de Combate à Tuberculose 2026.

Peng Liyuan afirmou que a OMS e a comunidade internacional sempre mantiveram o compromisso de proteger a saúde humana e de acabar com a propagação da tuberculose, realizando diversos trabalhos eficazes.

A primeira-dama destacou que o governo chinês sempre atribuiu grande importância à prevenção e ao controle da tuberculose, coordenando diferentes departamentos para implementar medidas na área. Segundo ela, a rede de serviços de saúde da China, que cobre mais de 1,4 bilhão de residentes urbanos e rurais, fortalece significativamente o acesso à prevenção e ao tratamento da doença.

“Agora, a China já integra a lista de países com prevalência média a baixa de tuberculose”, afirmou Peng Liyuan, lembrando que este ano marca o 15º aniversário da iniciativa chinesa “divulgação de conhecimentos sobre a prevenção e controle da tuberculose por mais de 10 mil voluntários”.

“Frequentemente, estive com os voluntários em comunidades, escolas e instituições de saúde, testemunhando seu amor, dedicação e serviço, bem como o progresso na prevenção e no tratamento dessa doença na China”, acrescentou.

Por fim, Peng Liyuan fez um apelo a pessoas de todos os países e setores para apoiar e participar da causa global de prevenção e controle da tuberculose e unir esforços na construção de uma comunidade de futuro compartilhado de saúde para a humanidade.

Fonte: CMG