“Prelúdio da Gala do Festival da Primavera” foi realizado em Moscou

CGTN – O “Prelúdio da Gala do Festival da Primavera” na Rússia foi realizado na terça-feira (10) em Moscou.

O vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do Grupo de Mídia da China (CMG), Shen Haixiong, discursou por vídeo. O embaixador da China na Rússia, Zhang Hanhui, o representante especial do presidente russo, presidente do lado russo do Comitê China-Rússia de Amizade, Paz e Desenvolvimento, Mikhail Shvydkoy, o vice-ministro da Ciência e Ensino Superior da Rússia, Konstantin Mogilevsky, e o presidente do Conselho da Universidade da Amizade dos Povos da Rússia e ex-ministro da Educação da Rússia, Vladimir Mikhailovich Filippov, participaram do evento e fizeram discursos.

Mais de mil convidados de diversos setores da China e da Rússia, além de representantes da juventude participaram do evento, que foi coorganizado pelo CMG e pela Universidade da Amizade dos Povos da Rússia.

Com tema “Cavalos galopando, força imparável”, a gala utilizará avanços tecnológicos de “5G + 4K/8K + IA”, aproveitando a vantagem de transmissão em 85 idiomas, para oferecer ao público chinês e estrangeiro um grande festival cultural. Segundo o presidente do CMG, Shen Haixiong, a gala será acessível através de “Mil Telas no Exterior” e será realizado o evento “Prelúdio da Gala do Festival da Primavera” em várias partes do mundo, permitindo que o público global vivencie de forma imersiva a alegria e o espírito festivo dos programas televisivos.

Para o representante especial do presidente russo, a gala não é apenas um grande evento televisivo de artes e cultura, mas também se torna um fenômeno cultural que conecta os corações de bilhões de espectadores ao redor do mundo, sendo uma importante janela para a sociedade internacional conhecer a China, demonstrando também o progresso tecnológico e as conquistas no desenvolvimento do país.

Em sua mensagem de congratulação, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Andrey Rudenko destacou que os anos 2026 e 2027 serão “Ano da Educação Rússia-China”, estabelecido conjuntamente por ambas as partes, durante o qual os dois países irão expandir ainda mais a cooperação em áreas profissionais, reforçar o intercâmbio acadêmico e as trocas entre universidades. Este ano marca também o 25º aniversário da assinatura do “Tratado de Boa Vizinhança, Amizade e Cooperação Rússia-China”, e ambas as partes organizarão uma série de atividades comemorativas para revisar os frutos da cooperação e planejar o desenvolvimento futuro, injetando nova dinâmica nas relações bilaterais.