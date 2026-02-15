“Prelúdio da Gala do Festival da Primavera” foi realizado na ONU

CGTN – O "Prelúdio da Gala do Festival da Primavera", organizado pelo Grupo da Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) ocorreu na última sexta-feira (13) em Nova Iorque, sede da Organização das Nações Unidas (ONU). O vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, e a subsecretária-geral da ONU para Comunicação Global, Melissa Fleming, fizeram discursos por vídeo.

A vice-secretária-geral da organização, Amina Mohammed, o subsecretário-geral para a Gestão da Assembleia Geral e das Conferências, Movses Abelian, o subsecretário-geral para a Segurança, Gilles Michaud, e o representante permanente da China na ONU, Fu Cong, enviaram mensagens também por vídeo para o evento.

Participaram da celebração o presidente do Comitê Nacional das Relações EUA-China, Stephen Orlins, e o vice-cônsul-geral da China em Nova York, Ma Xiaoxiao, além de cerca de 300 convidados, incluindo diplomatas de diversas nações junto à ONU, representantes de agências da instituição e personalidades dos setores cultural, econômico e da mídia.

Fleming expressou grande apreço pela posição da China de apoio constante ao multilateralismo. Segundo ela, o diálogo e a cooperação são a única ponte para um futuro de paz e prosperidade. A mídia chinesa, como parceira estratégica confiável das Nações Unidas, desempenhou um papel crucial na disseminação dos conceitos de paz e desenvolvimento e na consolidação do consenso global, reconheceu a subsecretária-geral da ONU para Comunicação Global.

No evento, convidados do CMG na ONU e da New York Film Academy se juntaram a robôs para lançar a iniciativa global “Um Futuro Melhor para a Humanidade”, que vai selecionar este ano obras cinematográficas e televisivas que usam Inteligência Artificial.

No local, também foi apresentado um desfile de moda com humanoides e modelos reais vestindo roupas requintadas que combinaram design clássico e moderno na passarela.