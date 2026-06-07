Presidente do Laos, Thongloun Sisoulith, concede entrevista exclusiva ao CMG

CGTN – Por ocasião do 65º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Laos, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos e presidente laosiano, Thongloun Sisoulith, realizou uma visita de Estado à China e concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Thongloun Sisoulith afirmou que, desde a fundação da República Democrática Popular do Laos até hoje, as relações entre o Laos e a China têm se tornado cada vez mais profundas, sólidas e abrangentes, e que isso é claramente visível.

O presidente laosiano enfatizou que as diversas iniciativas globais propostas pelo presidente Xi Jinping destacam os laços entre os Estados, ressaltando que todos os países, sejam eles grandes ou pequenos, devem tratar-se com igualdade e respeito mútuo, rejeitar a intimidação, seguir o caminho da globalização, opor-se ao unilateralismo, defender o multilateralismo e promover um mundo multipolar por meio de consultas. O Laos tem apoiado essas iniciativas de forma consistente.

Thongloun Sisoulith avaliou que o Partido Comunista da China (PCCh) e o Partido Revolucionário Popular do Laos compartilham ideais comuns, e que a cooperação de longo prazo e as boas relações entre os dois partidos têm uma longa história e continuarão a se desenvolver. “Nós nos compreendemos mutuamente, o que ajudará os nossos dois países a continuarem avançando ao longo do caminho socialista”, disse ele.

O líder laosiano afirmou que seu país nunca havia tido ferrovias e agora possui a Ferrovia Laos-China, que, além disso, é de alta velocidade. Isso enche o povo laosiano de orgulho e faz com que o sonho do país se torne realidade. O Laos é um país pequeno e com poucas mercadorias, mas agora tem a oportunidade de transportá-las para a China e para outras nações. Ao mesmo tempo, cada vez mais turistas desejam viajar de trem pelo Laos. Segundo ele, a ferrovia melhorou significativamente o desenvolvimento do país, contribuindo concretamente para o progresso nacional.

Thongloun Sisoulith acrescentou ainda que, este ano marca, coincidentemente, o primeiro ano dos respectivos planos quinquenais de desenvolvimento de ambos os países. “A China tem nos apoiado inabalavelmente. Seja em financiamento, tecnologia, experiência de desenvolvimento ou na organização e execução de planos de desenvolvimento econômico e social, as experiências da China são muito superiores às do Laos. Ambas as partes manterão uma coordenação estreita e se ajudarão mutuamente. Essa direção não mudará no futuro”, acrescentou ele.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Gabriela Nascimento

Fonte: CMG