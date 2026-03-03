Publicado livro de perguntas e respostas sobre o Pensamento Econômico de Xi Jinping

CGTN – Um livro de estudo em formato de perguntas e respostas, centrado no Pensamento de Xi Jinping sobre a Economia, foi publicado e já está disponível em todo o país.

A obra, compilada conjuntamente pelo Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, acompanha os avanços da prática econômica da China na nova era. O livro utiliza o formato de perguntas e respostas para abordar questões teóricas fundamentais e temas de interesse público, apresentando de maneira abrangente e acessível o significado, o sistema teórico, os princípios centrais, os elementos-chave e os requisitos práticos do Pensamento de Xi Jinping sobre a Economia.

A publicação visa auxiliar membros do Partido, quadros dirigentes e o público em geral a compreender e aplicar melhor as teorias inovadoras do Partido, orientando a prática e promovendo avanço nos trabalhos. O livro está dividido em 14 seções e 50 questões, além disso inclui ilustrações e infográficos para facilitar o aprendizado.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Denise Melo

Fonte: CMG