Publicados Volumes I e II das Obras Selecionadas de Xi Jinping sobre Construção do Partido

CGTN – Os Volumes I e II das Obras Selecionadas de Xi Jinping sobre Construção do Partido foram publicados recentemente e estão disponibilizados em todo o país, os quais reúnem os trabalhos mais importantes e fundamentais do camarada Xi Jinping sobre a construção partidária, produzidos entre novembro de 2012 e fevereiro de 2026.

São 102 textos no total organizados em ordem cronológica, entre relatórios, discursos, esclarecimentos, artigos, orientações e preâmbulos, dos quais alguns são inéditos.

O Volume I traz 46 textos referentes ao período de novembro de 2012 a junho de 2018, enquanto o Volume II reúne 56 obras escritas entre julho de 2018 e fevereiro de 2026.

As obras foram compiladas pelo Instituto de História e Literatura do Partido do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e publicadas pela Editora de Literatura do Comitê Central do PCCh.

Fonte: CMG