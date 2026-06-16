Qiushi publica artigo de Xi Jinping sobre educação, ciência e tecnologia

CGTN – A 12ª edição da revista Qiushi, que será publicada em 16 de junho, trará um importante artigo de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), presidente da China e presidente da Comissão Militar Central, sobre o desenvolvimento integrado da educação, da ciência e tecnologia e da formação de talentos. O texto reúne trechos de discursos e escritos produzidos entre dezembro de 2012 e abril de 2026.

O artigo sublinha que a educação, a ciência e tecnologia e os talentos constituem pilares fundamentais e estratégicos para a construção integral de um país socialista moderno. Segundo Xi Jinping, é necessário fortalecer o papel das universidades de pesquisa de alto nível como principal força da pesquisa básica nacional e como fonte de grandes avanços científicos e tecnológicos, identificando grandes questões científicas e tecnológicas a partir das necessidades estratégicas do país, de modo a impulsionar continuamente inovações originais e disruptivas.

O artigo ressalta ainda a importância de aperfeiçoar os mecanismos institucionais e elevar a eficiência geral do sistema nacional de inovação. Para isso, propõe otimizar a distribuição e o papel das instituições nacionais de pesquisa, das universidades de excelência e das empresas líderes em ciência e tecnologia, além de reforçar o planejamento prospectivo em áreas como pesquisa básica, fronteiras interdisciplinares e setores estratégicos prioritários.

Xi Jinping também enfatiza a necessidade de acelerar a formação de um contingente de talentos inovadores em larga escala, com estrutura equilibrada e alta qualificação, bem como criar melhores condições para o crescimento e o desenvolvimento de jovens profissionais das áreas científica e tecnológica.

Fonte: CMG