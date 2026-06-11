Realizado em Chongqing o 5º Fórum Global de Inovação da Mídia

CGTN – O 5º Fórum Global de Inovação da Mídia (FGIM), organizado pelo Grupo de Mídias da China (CMG) e pelo Governo Popular do Município de Chongqing, foi realizado nesta quarta-feira (10) em Chongqing. O evento reuniu cerca de 300 representantes de órgãos governamentais, organizações internacionais, veículos de comunicação, think tanks chineses e estrangeiros e empresas multinacionais.

Li Shulei, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do PCCh, enviou uma mensagem em vídeo à cerimônia de abertura. Yuan Jiajun, também membro do Birô Político do Comitê Central do PCCh e secretário do Comitê Municipal de Chongqing do PCCh, esteve presente no evento e fez um pronunciamento.

O vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, citou a afirmação do presidente Xi Jinping de que a inteligência artificial (IA) deve ser um produto público internacional que beneficie toda a humanidade. Shen Haixiong observou que o ano de 2026 marca o início do 15˚ Plano Quinquenal da China, e representa um ponto chave da transformação acelerada da IA global de uma visão tecnológica para uma realidade industrial. Para ele, o CMG dedica-se na transformação do grande potencial das tecnologias em uma força de comunicação inclusiva e benéfica, bem como em nutrição humanística.

Shen Haixiong disse que: “Acendemos a luz da ciência e tecnologia, e abrimos uma dimensão totalmente nova que combina cultura e tecnologia, remodelando as possibilidades ilimitadas de contar bem a história chinesa. Persistimos firmemente no cumprimento da responsabilidades da mídia, desta forma, transmitimos a verdade e defendemos a justiça em meio ao diálogo, fazendo com que a tecnologia servindo ao bem-estar humano se torne o fundo civilizacional da era inteligente. Seguimos o caminho de cooperação aprofundada, e construímos os consensos globais na era inteligente a fim de tornar a abertura e a colaboração o maior divisor comum para a criação conjunta do futuro”.

Como um importante resultado do evento, foi divulgada a Iniciativa do 5º Fórum Global de Inovação da Mídia. O documento propõe defender a verdade e persistir de forma consistente na base do valor do jornalismo e comunicação, impulsionar o intercâmbio e aprendizado mútuo entre diferentes civilizações, incentivar uma visão a longo prazo para reagir à transformação da era, além de aproveitar a ciência e a tecnologia a fim de criar um futuro melhor para o desenvolvimento midiático.

Na avaliação dos presentes, a nova rodada de revolução tecnológica e transformação industrial, impulsionada pela inteligência artificial, está promovendo mudanças contínuas nos métodos de produção, nos estilos de vida, na educação e nas formas de trabalho. Nesse contexto, a iniciativa "Inteligência Artificial+" implementada pela China cria novas oportunidades e amplia os espaços para a cooperação e o desenvolvimento compartilhado entre a China e o restante do mundo.

Fonte: CMG