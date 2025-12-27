Reunião da liderança do PCCh enfatiza implementação da decisão de oito pontos sobre melhoria da conduta

CGTN – Uma reunião do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), realizada nesta sexta-feira (26) em Beijing, enfatizou os esforços para implementar com firmeza a decisão de oito pontos da liderança central do Partido sobre a melhoria da conduta

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidiu a reunião e proferiu um importante discurso.

O presidente e líder chinês apontou que a reunião foi frutífera, fortalecendo a união e a capacidade de luta do Birô Político do Comitê Central, além de ter também grande significado para abrir constantemente uma nova conjuntura na construção da modernização ao estilo chinês.

Xi Jinping enfatizou que, desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, o Birô Político tomou a iniciativa no trabalho de implementação do espírito da decisão de oito pontos sobre melhoria da conduta e da correção de quatro condutas nocivas (formalismo, burocratismo, hedonismo e extravagância), alcançando resultados notáveis.

O líder chinês salientou a importância de considerar a decisão de oito pontos como uma disciplina férrea e de promover constantemente a regularização da melhoria do estilo de trabalho, e frisou que os membros do Birô Político do Comitê Central devem servir como exemplos, liderando e demonstrando o movimento para todos os membros do Partido.

Xi Jinping apontou ainda que a confiança no marxismo é a linha de base dos comunistas. Os quadros dirigentes devem compreender a missão histórica e as próprias responsabilidades no trabalho, fortalecer o estudo teórico e intensificar a autoinspeção, para terem firmeza nas atitudes como marxistas.

O presidente chinês pediu também que os quadros dirigentes, especialmente os de alto escalão do Partido, mantenham uma mente clara, defendam o centralismo democrático e concretizem rigorosamente a decisão de oito pontos sobre melhoria da conduta, tornando-se quadros do PCCh íntegros e honestos.

Fonte: CMG