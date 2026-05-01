Revista Qiushi publicará importante artigo de Xi Jinping

CGTN – A revista Qiushi publicará, no dia 1º de maio, em sua edição nº 9, um importante artigo de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido comunista da China (PCCh) e presidente do país, sobre a implementação dos princípios orientadores definidos na 4ª sessão plenária do 20º Comitê Central do PCCh.

Segundo o artigo, é preciso reconhecer plenamente que a elaboração e a implementação do plano quinquenal constituem uma importante vantagem política. Esses processos contribuem para concretizar a liderança do Partido, concentrar esforços na realização de grandes projetos, antecipar questões estratégicas e garantir a continuidade das políticas.

O texto destaca a necessidade de compreender com clareza as mudanças na situação interna e externa, consolidar um sistema industrial moderno, conquistar a iniciativa estratégica ao acelerar a formação de uma nova dinâmica de desenvolvimento e promover o desenvolvimento coordenado da economia e da sociedade.

O artigo aponta que os planos locais e setoriais devem estar alinhados ao plano nacional, refletindo seus princípios e exigências. Ao mesmo tempo, precisam ser adaptados às condições locais e às circunstâncias específicas, conciliando necessidades e possibilidades, de modo a garantir que as decisões sejam implementadas e produzam resultados concretos.

Também é enfatizada a importância de elevar a capacidade e o nível de liderança do Partido no desenvolvimento econômico e social.

Fonte: CMG