CGTN – A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse nesta sexta-feira (21) que, se o Japão quiser voltar ao velho caminho do militarismo, abandonar suas promessas de desenvolvimento pacífico e destruir a ordem internacional do pós-guerra, só poderá terminar em fracasso, porque o povo chinês não aceitará e a comunidade internacional não permitirá.

Mao Ning fez tal declaração ao comentar o fato de que o governo japonês recentemente concluiu a revenda dos mísseis terra-ar 'Patriot' para os Estados Unidos, sendo essa a primeira exportação de armas letais após o Japão flexibilizar suas restrições à exportação de armamentos. Além disso, o Partido Liberal Democrático do Japão iniciou discussões sobre a revisão dos três documentos de segurança, incluindo emendas aos “Três Princípios Não Nucleares”.

A porta-voz enfatizou que, após a vitória na Segunda Guerra Mundial, documentos legais internacionais como a Declaração de Cairo, a Declaração de Potsdam e o Ato de Rendição do Japão estabeleceram claramente as obrigações do Japão como país derrotado, incluindo o desarmamento completo e a proibição de manter indústrias que permitam seu rearmamento.

Fonte: CMG