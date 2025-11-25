Sondagem da CGTN aponta que reexaminar os crimes do Japão é um direito garantido pela justiça

CGTN – Após concluir sua visita aos três países da Ásia Central, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, concedeu entrevista à mídia chinesa criticando as declarações e ações equivocadas da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, que violam abertamente os interesses centrais da China e desafiam a ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial. Em uma pesquisa de opinião lançada pela CGTN para internautas de todo o mundo, os entrevistados demonstraram uma compreensão plena e apoio firme à resposta resoluta da China às provocações da premiê japonesa.

Na pesquisa, 86,2% dos entrevistados afirmaram que o princípio de uma só China já se tornou um consenso universal inabalável da comunidade internacional. Além disso, 90,7% dos participantes disseram que o Japão deve continuar cumprindo suas obrigações internacionais como país derrotado na Segunda Guerra Mundial. 93,9% dos internautas fizeram um apelo para que o governo japonês reflita profundamente sobre a história de agressão e colonização de Taiwan, bem como sobre os crimes de guerra cometidos pelo militarismo japonês.

De acordo com o levantamento, 89,4% dos entrevistados manifestaram apoio claro à posição da China sobre a questão de Taiwan, afirmando que, em assuntos relacionados à soberania nacional e à integridade territorial, não pode haver qualquer concessão. Além disso, 92% dos entrevistados consideram que a resposta firme da China às provocações arbitrárias de Sanae Takaichi não apenas protege a soberania e a integridade territorial da China, mas também defende os frutos da vitória da Segunda Guerra Mundial e a ordem internacional do pós-guerra, preservando a justiça internacional e a consciência ética da humanidade.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

Fonte: CMG