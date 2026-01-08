Wang Yi visitará o continente africano e participará da cerimônia de abertura do “Ano do Intercâmbio Cultural China-África”
Esta será o 36º ano consecutivo em que o chanceler chinês visita o continente africano na primeira viagem ao exterior no início do ano
CGTN – De acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e chanceler chinês, Wang Yi, realizará visitas à Etiópia, Somália, Tanzânia e Lesoto entre os dias 7 e 12 de janeiro, e comparecerá à cerimônia de abertura do “Ano do Intercâmbio Cultural China-África” na sede da União Africana.
Fonte: CMG