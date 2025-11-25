Xi envia mensagem de felicitações ao 7º Fórum Empresarial de Energia China-Rússia

Beijing, 25 nov (Xinhua) – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta terça-feira uma mensagem de congratulações ao 7º Fórum Empresarial de Energia China-Rússia em Beijing.

Observando que a cooperação energética entre a China e a Rússia começou cedo e tem uma base sólida, Xi disse que ela serve como modelo de cooperação mutuamente benéfica entre os dois lados, desempenhando um papel positivo na promoção do desenvolvimento econômico e social de ambos os países e do bem-estar dos dois povos.

Xi disse que a China está disposta a cooperar com a Rússia para consolidar continuamente a parceria energética abrangente e salvaguardar conjuntamente a estabilidade e o fluxo sem obstáculo das cadeias industriais e de fornecimento globais de energia .

Ele expressou a disposição da China de trabalhar com a Rússia para promover o estabelecimento de um sistema de governança energética global mais justo, equilibrado e inclusivo, e injetar maior estabilidade na segurança energética mundial e na transição verde e de baixo carbono.

O presidente russo, Vladimir Putin, também enviou uma carta de congratulações ao fórum.