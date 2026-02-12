Xi Jinping celebra o Festival da Primavera com personalidades não pertencentes ao PCCh

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, (PCCh), presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, Xi Jinping, estendeu hoje (11) em Beijing sinceras saudações e votos de felicidades aos outros partidos políticos, à Federação Nacional de Indústria e Comércio, às personalidades sem filiação partidária e a todos os membros da frente única, em nome do Comitê Central do Partido.

Em discurso, Xi Jinping enfatizou que 2025 foi um ano extraordinário. Diante das profundas e complexas mudanças na conjuntura nacional e internacional, o Comitê Central do PCCh uniu e liderou todo o Partido e indivíduos de todos os grupos étnicos do país para se empenharem na superação de dificuldades, concluindo com sucesso as principais metas e tarefas do desenvolvimento econômico e social. Após cinco anos de luta incessante, o 14º Plano Quinquenal foi concluído com êxito, e a força econômica, científica e tecnológica, de defesa nacional e a pujança nacional atingiram novos patamares, alcançando avanços novos e firmes na modernização chinesa. Essas conquistas foram resultado da forte liderança do PCCh e dos esforços conjuntos do povo de todo o país.

O líder chinês destacou que 2026 marca o início do período do 15º Plano Quinquenal e expressou a esperança de que os demais partidos políticos, a Federação Nacional de Indústria e Comércio e as personalidades sem filiação partidária cumpram ativamente seus deveres e responsabilidades na implementação das decisões e planos do Comitê Central do Partido e se esforcem para alcançar novas conquistas.

Fonte: CMG