Xi Jinping conversa por telefone com novo secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, teve uma conversa telefônica com seu homólogo vietnamita, To Lan, o novo secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã, nesta segunda-feira (26).

Xi Jinping enviou em primeiro lugar congratulações pelo sucesso da realização do 14º Congresso Nacional do Partido Comunista do Vietname (PCV) e pela reeleição de To Lan como secretário-geral do PCV. Xi Jinping acredita que o Vietnã cumprirá os objetivos e tarefas estabelecidos no 14º Congresso Nacional do PCV e realizará, o mais cedo possível, os "Dois Centenários" do Vietnã sob a liderança do Comitê Central do PCV chefiado pelo secretário-geral To Lan.

Xi Jinping enfatizou que a China está no caminho de construir de forma abrangente um país socialista moderno e realizar o objetivo de desenvolvimento do segundo centenário, enquanto o Vietnã inicia uma nova era de desenvolvimento nacional. Ambas as partes devem continuar fortalecendo a troca de experiências e o aprendizado mútuo na governança partidária e nacional, aproveitando mecanismos como encontro de alto nível, seminários teóricos e cursos de formação de quadros, a fim de elevar o nível de governança do partido e a capacidade de administração nacional. Xi Jinping espera também que as duas partes possam fortalecer a coordenação e cooperação em assuntos internacionais e regionais, opor-se conjuntamente à hegemonia e ao confronto entre blocos e trabalhar juntas para promover a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

Por sua vez, To Lan agradeceu a mensagem de congratulação de Xi Jinping. Na conversa, ele apresentou os principais resultados do 14º Congresso Nacional do PCV e manifestou que o Vietnã deseja, nesta nova jornada, cooperar lado a lado com a China, aprofundando continuamente a amizade e a cooperação entre estas duas nações socialistas vizinhas.

Para encerra a conversa, os líderes dos dois países trocaram ainda saudações pelo Ano Novo Lunar, desejando paz e prosperidade aos povos de ambos os países.

Fonte: CMG