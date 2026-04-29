Xi Jinping destaca importância da prevenção e da resposta a desastres naturais

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, pediu esforços para fortalecer a capacidade de prevenção e resposta a desastres naturais e para salvaguardar eficazmente a vida e a propriedade das pessoas.

O líder chinês fez essas declarações ao presidir uma sessão de estudo em grupo do Birô Político do Comitê Central do PCCh, na terça-feira (28). Segundo ele, é necessário adotar uma perspectiva estratégica que coordene o desenvolvimento de alta qualidade com a segurança em alto nível, reconhecendo plenamente a importância da prevenção, mitigação e resposta a desastres.

Na ocasião, um pesquisador do Ministério da Gestão de Emergências, Yang Siquan, explicou o tema e apresentou sugestões de trabalho. Camaradas do Birô Político do Comitê Central do PCCh ouviram a explicação e realizaram debates sobre o assunto.

Depois disso, Xi Jinping fez um importante discurso. Ele indicou que o país possui um território vasto, geografia complexa e clima diverso, o que o torna suscetível à ocorrência frequente de desastres naturais.

Segundo Xi Jinping, desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, ocorrido em 2012, o Comitê Central do PCCh vem persistindo em tratar o trabalho de prevenção, redução de desastres e resgate após desastres como uma questão importante relacionada à vida do povo e à segurança do país, liderando os quadros e as massas populares a vencer uma série de grandes calamidades naturais e alcançando resultados reconhecidos mundialmente.

Xi Jinping enfatizou que, na prática, percebe-se que, para realizar bem o trabalho de prevenção, redução de desastres e resgate após desastres, é necessário persistir na liderança total do partido, na primazia do povo e da vida, no respeito às leis da natureza, na prevenção como prioridade, na reforma e inovação, na consciência sistêmica, e na governança compartilhada com a sociedade.

Por fim, o líder chinês enfatizou a importância da prevenção, do apoio da tecnologia e da garantia legal para esse trabalho.

Fonte: CMG