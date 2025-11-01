Xi Jinping diz que China está disposta a fortalecer a sinergia das estratégias de desenvolvimento com a Tailândia

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, disse na sexta-feira que a China está pronta para fortalecer a sinergia das estratégias de desenvolvimento com a Tailândia e compartilhar sua experiência de desenvolvimento na nova era.

Ao se reunir com o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, à margem da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC, Xi expressou profundas condolências pelo falecimento da rainha-mãe Sirikit da Tailândia e transmitiu sinceras condolências ao rei Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua.

Xi disse que a China e a Tailândia são bons vizinhos, bons amigos, bons parentes e bons parceiros, com frequentes intercâmbios e um laço tão forte quanto o de uma família.

Xi disse que durante sua visita à Tailândia em novembro de 2022, as relações China-Tailândia entraram em uma nova etapa de construção de uma comunidade com um futuro compartilhado, com uma base de amizade mais sólida e um maior ímpeto para a cooperação.

Este ano marca o 50º aniversário das relações diplomáticas entre a China e a Tailândia, bem como os 50 anos dourados da amizade China-Tailândia, disse Xi. Ficando nesse novo ponto de partida, os dois lados devem se basear nas conquistas passadas, trabalhar juntos para aprofundar e consolidar a construção de uma comunidade China-Tailândia com um futuro compartilhado, apoiar mutuamente seus esforços de modernização e contribuir ainda mais para a paz, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade regionais, afirmou.

Xi disse que não há muito tempo, a bem-sucedida quarta sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) revisou e adotou as Propostas para a Formulação do 15º Plano Quinquenal.

Ele pediu aos dois lados que acelerem o desenvolvimento da ferrovia China-Tailândia, aumentem a cooperação no comércio de produtos agrícolas, economia verde, inovação digital e outras áreas, e garantam que os povos de ambos os países colham benefícios mais tangíveis.

Os dois países devem aprofundar os intercâmbios interpessoais no turismo, na juventude e na cooperação local, celebrar o 50º aniversário das relações diplomáticas e promover o entendimento mútuo e a amizade entre os dois povos, disse Xi.

Ele também pediu que ambos os lados intensifiquem os esforços para combater crimes transfronteiriços, como jogos de azar online e golpes por telefone e internet, criando um ambiente seguro para intercâmbios e cooperação bilaterais.

Diante de uma situação internacional marcada por mudanças e instabilidade, a China está pronta para trabalhar com a Tailândia para promover a implementação da Iniciativa de Governança Global, defender a equidade e a justiça internacionais e salvaguardar os interesses comuns do Sul Global, acrescentou Xi.

Anutin disse que a expressão de condolências de Xi pelo falecimento da rainha-mãe da Tailândia, Sirikit, tem grande significado para o povo tailandês, e que a Tailândia está profundamente grata por isso.

Observando a convocação bem-sucedida da quarta sessão plenária do 20º Comitê Central do PCCh e a adoção das Propostas para a Formulação do 15º Plano Quinquenal, Anutin disse que as conquistas de desenvolvimento da China são impressionantes.

Anutin disse que este ano marca o 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a Tailândia e a China, representando um marco importante no desenvolvimento das relações bilaterais. A Tailândia está pronta para aproveitar esta oportunidade para fortalecer os intercâmbios de alto nível com a China e fortalecer a cooperação em comércio e investimento, ciência e tecnologia, conectividade, turismo e outras áreas, elevando as relações Tailândia-China a um novo patamar, disse o primeiro-ministro, acrescentando que a Tailândia continuará a tomar medidas rigorosas contra jogos de azar online e atividades de golpes por telefone e internet.

Anutin observou que as quatro iniciativas globais propostas por Xi demonstram o papel da China como um grande país responsável nos assuntos internacionais, ao qual a Tailândia expressa grande apreço e apoio ativo. A Tailândia está pronta para fortalecer a cooperação multilateral com a China e promover conjuntamente a paz, a estabilidade e a prosperidade regionais, disse ele.

Fonte: Xinhua