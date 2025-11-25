Xi Jinping e Donald Trump conversam por telefone

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, teve uma conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite desta segunda-feira (24).

O líder chinês destacou uma reunião bem-sucedida em Busan, na Coreia do Sul, ocorrida ano passado, durante a qual alcançaram vários consensos importantes, pois ajustou o rumo das negociações e injetou novo impulso no grande navio das relações China-EUA, além de transmitir uma mensagem positiva ao mundo. Desde a referida reunião, os laços bilaterais têm se mantido estáveis, recebendo ampla aceitação tanto pelos dois países quanto pela comunidade internacional. Os fatos demonstram repetidamente que “China e EUA ganham com a cooperação e perdem com o confronto”. “Ambas as partes devem manter esse ímpeto, seguir na direção correta e adotar uma postura de igualdade, respeito e reciprocidade, ampliando a lista de cooperação e reduzindo a lista de problemas na busca de mais avanços positivos para assim poderem abrir novos espaços de colaboração e beneficiar melhor os povos dos dois países e do mundo”, disse Xi Jinping.

Ele explicou a posição e os princípios da China sobre a questão de Taiwan, enfatizando que o retorno de Taiwan à China constitui parte importante da ordem internacional do pós-guerra. Xi Jinping lembrou que China e EUA já lutaram lado a lado contra o fascismo e o militarismo, e que atualmente ambos devem, com uma razão ainda maior, proteger juntos os frutos da vitória da Segunda Guerra Mundial.

Por sua vez, Donald Trump afirmou que o presidente Xi Jinping é um grande líder. Disse ter tido uma reunião muito agradável com ele em Busan e concordou com sua visão sobre as relações bilaterais de maneira plena. Trump afirmou que ambas as partes estão implementando de forma abrangente os importantes consensos alcançados no encontro de Busan. Trump também reconheceu o papel importante da China na vitória da Segunda Guerra Mundial e declarou que os EUA compreendem a importância da questão de Taiwan para a China.

Os dois chefes de Estado também abordaram a crise da Ucrânia. Xi Jinping destacou que a China apoia todos os esforços voltados para a paz, esperando que as partes envolvidas reduzam continuamente as divergências e alcancem um acordo de paz justo, duradouro e vinculativo o mais cedo possível, e que desta forma, sejam capaz de resolver a crise na raíz.

Tradução: Zhao Yan

Fonte: CMG